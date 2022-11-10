У Ростовской области появятся новые регионы-соседи. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На сайте Законодательного собрания донского региона был опубликован проект областного закона «О поправках к Уставу Ростовской области». В пояснительной записке к нему говорится, что Украина будет исключена из списка граничащих с донским краем территорий.

- Новые регионы являются сопредельными с несколькими субъектами Российской Федерации, в том числе, с Ростовской областью. С учетом изменения в связи с этим Государственной границы Российской Федерации Ростовская область больше не граничит с Украиной, - подчеркивается в документе.

В связи с появлением новых территорий в составе России донские власти предложили внести поправки в положения устава, которые касаются границ Ростовской области. Согласно предложенным поправкам, теперь регион будет граничить с ДНР, Калмыкией, ЛНР, а также с Краснодарским и Ставропольским краем, Волгоградской и Воронежской областями.

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