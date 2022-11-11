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НовостиОбщество11 ноября 2022 4:33

В Ростове могут появиться полицейские классы

Поступающие туда ученики смогут рассмотреть работу в полиции как будущую профессию
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове могут появиться полицейские классы.

В Ростове могут появиться полицейские классы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове могут появиться полицейские классы для детей. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Дон-ТР" начальник городского управления МВД Сергей Шпак.

- Недавно мы с представителем администрации обсуждали вопрос создания так называемых «полицейских классов». Поступающие туда дети получат возможность рассмотреть работу в полиции как будущую профессию, - отметил Сергей Шпак.

В некоторых регионах уже существует такая практика. Ученики изучают там российское законодательство, занимаются рукопашным боем, огневой подготовкой, а также преподаватели знакомят их с работой различных служб и подразделений полиции.

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