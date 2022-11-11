В Шахтах злоумышленник обчистил покупательницу аптеки. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Шахтах по подозрению в краже задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что в одной из аптек из ее сумки были украдены деньги. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что, когда женщина поставила сумку на прилавок и оставила без присмотра, к ридикюлю подошел мужчина, вытащил оттуда деньги и скрылся.

Через некоторое время злоумышленника удалось задержать. Им оказался 23-летний местный житель. Он выкрал из сумки дончанки 5,5 тысячи рублей, за это время он уже успел потратить их.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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Тактику похищения злоумышленник тщательно продумал.