В Батайске пожилой пешеход погиб после попадания под колеса иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Батайске произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 10 ноября, около шести часов вечера в районе дома № 8 на улице Полевой в СНТ ТРУД. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Opel Vectra сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне видимости перекрестка.

В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Позже он скончался в медучреждении от полученных в ДТП травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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