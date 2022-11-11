Водитель «ГАЗа» сбил насмерть 83-летнего мужчину на трассе в Ростовской области

Мужчину сбил автомобиль «ГАЗ-278812». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области 83-летний мужчина погиб под колесами грузовика. Это произошло сегодня, 11 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Все случилось около 6 утра в Багаевском районе на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. За рулем автомобиля «ГАЗ-278812» находился 31-летний водитель, вероятно, он не сразу заметил пешехода и поэтому не смог вовремя остановить свой транспорт.

Автоинспекторы уже выяснили, что пожилой человек переходил проезжую часть слева направо по ходу движения. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

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