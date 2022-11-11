В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже из табачного ларька

Подозреваемого задержали по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону неизвестный пытался похитить 15 тысяч рублей из кассы магазина табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

Во время проведения розыска полиция по горячим следам задержали 33-летнего гражданина, который приехал в город Ростов из другого города и сразу же отправился в круглосуточный магазин. Войдя в помещение, он стал требовать, чтобы продавщица передала ему вырученные деньги.

Но та отказала. Тогда мужчина перелез через прилавок, схватил кассовый ящик и направился к выходу. Увидев очевидцев, бросил все похищенное и скрылся. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Грабеж».