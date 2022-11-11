Ростовский автодилер потребовал пересмотра решения о сносе его автосалонов

Компания потребовала отменить решение о сносе автосалонов по вновь открывшимся обстоятельствам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский автодилер «Юг-Моторс» пытается через Ростовский арбитражный суд сохранить собственные автосалоны в переулке 1-м Машиностроительном, признанные самовольными постройками. Об этом пишет издание «Коммерсант — Юг».

Компания потребовала отменить решение о сносе автосалонов по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на получение информации о разрешении на строительство. Однако юристы сомневаются, что получится обнулить вердикт суда, вступивший в силу в 2020 году. Также в фирме отметили, что закон позволяет и дальше затягивать его исполнение.

Напомним, комплекс строений ростовского автодилера находятся по адресу: Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, 1. Здесь расположены два здания автосалонов площадью 3,45 тысяч квадратных метров и 1,35 тысячи квадратных метров соответственно.