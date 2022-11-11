Синоптики: на выходных в Таганроге будет прохладно и пасмурно

Осадки не прогнозируют Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Таганроге, как и в большинстве районов Ростовской области, на выходных - 12 и 13 ноября - будет прохладно и пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Этот прогноз представили синоптики донского Гидрометцентра.

Так, в субботу столбики термометров в приморском городе должны установиться в районе +9 градусов, в воскресенье обещают +11. По ночам должно быть +6 градусов.

Добавим, ветер в грядущие два дня будет преимущественно западным около 5-7 метров в секунду.

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