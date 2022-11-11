Операторы связи получили доступ к технологическим ресурсам проекта по устранению цифрового неравенства. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» значительно расширил функционал специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

Интерактивная карта поможет быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

Провайдер предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

- Мы всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности. А заинтересовать операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН достаточно большая, — пояснил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте https://ndd.rostelecom.ru/.

Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.

НАША СПРАВКА

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».