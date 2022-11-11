В Ростовской области заключенного заподозрили в участии в экстремистской организации

В отношении осужденного возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области заключенного исправительной колонии заподозрили в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

Ранее мужчина был осужден на 3,5 года за преступление по статье «Грабеж». Правоохранители выяснили, что в колонии он осуществлял деятельность в признанной в РФ экстремистской организации.

На основании переданных результатов в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По версии правоохранителей, организацию возглавляла пенсионерка. (Подробности)