В Ростовской области заключенного заподозрили в участии в экстремистской организации

В отношении осужденного возбудили уголовное дело.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области заключенного исправительной колонии заподозрили в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.
Ранее мужчина был осужден на 3,5 года за преступление по статье «Грабеж». Правоохранители выяснили, что в колонии он осуществлял деятельность в признанной в РФ экстремистской организации.
На основании переданных результатов в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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По версии правоохранителей, организацию возглавляла пенсионерка. (Подробности)