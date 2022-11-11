Упрощается возможность перевода средств на карты зарубежных платежных систем в странах СНГ

Новый сервис ВТБ ускорит и упростит транзакции для пользователей. Теперь не нужно будет заполнять реквизиты счета получателя, а клиенты банка смогут переводить средства физлицам в страны СНГ по номерам карт зарубежных национальных платежных систем.

Отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке. Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно.

- Мы активно тестируем и внедряем новые технологии для проведения денежных переводов за рубеж. Изменившаяся экономическая ситуация и связанные с ней ограничения продолжают стимулировать развитие систем, альтернативных SWIFT. Прямые переводы на карты национальных платежных систем – один из наших флагманских проектов, максимально быстрый, удобный для пользователей. Сегмент трансграничных переводов обладает большим потенциалом для роста, поэтому мы продолжим и в дальнейшем работать в части расширения географии, – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Напомним, что в октябре банк запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения.