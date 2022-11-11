Система быстрых платежей становится самым востребованным инструментом при совершении денежных переводов физлицами Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам экспертов, к концу 2022 года доля операций через СБП превысит 80% от общего объема переводов розничных клиентов банка. Только в банке ВТБ с начала года доля переводов через Систему быстрых платежей возросла с 50% до 73%. Ежемесячный объем таких транзакций вырос на 70% и в октябре превысил 172 млрд рублей.

- Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета, - прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Отметим, что банк участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.

В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.