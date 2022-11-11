17 и 18 ноября налоговая служба проведет в Ростовской области дни открытых дверей

Специалисты ФНС ответят на вопросы граждан. Фото: сайт правительства РО

17 и 18 ноября отделения налоговой службы проведут для жителей Ростовской области дни открытых дверей. Объявление об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, - говорится в сообщении.

В четверг открытый прием будут вести с 9 до 20 часов, в пятницу - с 9 до 16:45. Специалисты подробно расскажут посетителям о том, кто должен платить налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы действуют, а также ответят на другие вопросы граждан.

АЛЛО!

Бесплатный телефон контактного центра ФНС России - 8-800 222-22-22

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