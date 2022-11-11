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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 10:08

В Ростове водитель иномарки не справилась с управлением и сбила 6-летнего мальчика

Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел в Ростове на улице Мусорского. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Несчастный случай произошел в Ростове на улице Мусорского. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону водитель иномарки попала в ДТП и сбила на тротуаре 6-летнего мальчика. Ребенок после этого оказался в больнице. Об этом 11 ноября сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Предварительно, сегодня рано утром 47-летняя женщина на автомобиле Ford Focus во время обгона не справилась с управлением, врезалась в бордюрный камень, а потом заехала на пешеходную аллею.

Добавим, все это произошло в районе дома №40 на улице Мусорского. Сейчас обстоятельства аварии уточняют сотрудники полиции. Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно всегда придерживаться ПДД, все маневры на дороге следует проводить предельно осторожно.

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