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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 10:14

Информацию о похищении детей в Ростовской области взял на контроль председатель СК России

Александр Быстрыкин поручил проверить появившуюся в СМИ публикацию
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Александр Быстрыкин поручил проверить информацию о похищении детей в Батайске.

Александр Быстрыкин поручил проверить информацию о похищении детей в Батайске.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил и.о. руководителя Следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву организовать проверку информации о похищении детей, опубликованной в донском СМИ. Об этом говорится на сайте СК России.

- СМИ сообщили об имеющейся информации о случаях возможного похищения детей в городе Батайске Ростовской области, - говорится в сообщении.

По данным батайского издания, 9 ноября на территории ДНТ «Труд» неизвестный попытался увести на улице несовершеннолетнего, а 8 ноября вблизи одного из жилых комплексов другой неизвестный мужчина попытался напасть на школьника.

Сейчас следователи должны будут проверить данные сведения и отчитаться Александру Быстрыкину о результатах.

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