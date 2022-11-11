Жителей Дона предупредили об опасной красной икре и предприятиях-призраках

Сомнительная икра может нанести вред здоровью Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Ростовской области предупредили об опасной красной икре, которую произвели предприятия-призраки. Информацию распространило управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на донские прилавки могут попасть баночки «Икры лососевой зернистой» с указанием на этикетках компаний «Персей» и «Нави» из Сахалинской области.

Организации-нарушители не должны производить продукцию, потому что прекратили свою деятельность еще в 2016-2017 годах. Известно, что одно из предприятий было банкротом.

В Роспотребнадзоре отмечают, что сомнительная икра может нанести вред здоровью покупателей, так как неизвестны ни ее настоящие производители, ни поставщики.

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