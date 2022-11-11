В Ростове-на-Дону ушел в отставку глава администрации Ленинского района

Увольнение чиновника уже утвердил сити-менеджер города Алексей Логвиненко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону подал в отставку глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев. Заявление чиновника уже принял сити-менеджер Алексей Логвиненко. Сообщение об этом сегодня, 11 ноября, опубликовали на сайте городской администрации.

Владимир Влазнев занимал пост с 2019 года. Его кандидатуру утвердили после увольнения Владимира Островского. До этого назначения управленец был депутатом Законодательного собрания региона, а также депутатом азовской городской думы.

Добавим, теперь исполнять обязанности главы Ленинского района будет начальник управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

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