Стали известны подробности ареста антикоррупционного полицейского в Таганроге

Сейчас следователи продолжают выяснять подробности уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области уголовное дело о взятке в 40 млн рублей связано с начальником ОЭБиПК УМВД Таганрога. Подробности 11 ноября рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в апреле этого года руководитель отдела узнал, что заместителя главного врача онкодиспансера заподозрили во взяточничестве. Тогда правоохранитель предложил оказать содействие в разбирательстве и передать 40 млн рублей.

Борец с коррупцией якобы пообещал, что за внушительную сумму следствие могут направить по более мягкой статье. Однако этому не суждено было произойти - о хитроумном плане узнали сотрудники управления собственной безопасности МВД России.

Теперь в отношении руководителя таганрогского отдела полиции возбуждено дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»). Известно, что подозреваемого ранее взяли под стражу. Эту меру пресечения утвердил суд.

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