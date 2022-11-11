Эксперты выяснили, какие люди чаще всего становятся жертвами телефонного мошенничества. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты проанализировали портрет клиентов, которые становились «жертвами» мошенников в 2022 году. По данным банка ВТБ, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет. При этом доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялись - 51% против 49% соответственно.

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет – на них приходится более 70% всех пострадавших. Большинство «жертв» проживают в Центральном округе. А меньше всего мошенникам верят клиенты на Северном Кавказе.

- В основном под удар злоумышленников попадают россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается. Сценарии «разводов» постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. К сожалению, многие клиенты самостоятельно поддерживают такие разговоры, хотя лучший совет в таких ситуациях – немедленно вешать трубку, – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы уберечь свои средства, пользователям рекомендуют соблюдать несколько правил: не передавать третьим лицам персональные данные, включая информацию из документов, а также банковские данные. Никому не сообщать коды, которые приходят в СМС. Не поддерживать беседу с незнакомыми людьми. В частности, целесообразно подключить бесплатный определитель номера в онлайн-приложении банка для фильтрации входящих звонков.

При необходимости всю достоверную информацию можно оперативно получить через официальные каналы банка – в ВТБ по номеру 1000. И необходимо помнить, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам с использованием мессенджеров.