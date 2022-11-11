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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:04

Эксперты выяснили, какие люди чаще всего становятся жертвами телефонного мошенничества

По оценкам аналитиков, многие клиенты сами поддерживают такие разговоры
Наталья ВЕСНИНА
Эксперты выяснили, какие люди чаще всего становятся жертвами телефонного мошенничества.

Эксперты выяснили, какие люди чаще всего становятся жертвами телефонного мошенничества.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты проанализировали портрет клиентов, которые становились «жертвами» мошенников в 2022 году. По данным банка ВТБ, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет. При этом доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялись - 51% против 49% соответственно.

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет – на них приходится более 70% всех пострадавших. Большинство «жертв» проживают в Центральном округе. А меньше всего мошенникам верят клиенты на Северном Кавказе.

- В основном под удар злоумышленников попадают россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается. Сценарии «разводов» постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. К сожалению, многие клиенты самостоятельно поддерживают такие разговоры, хотя лучший совет в таких ситуациях – немедленно вешать трубку, – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы уберечь свои средства, пользователям рекомендуют соблюдать несколько правил: не передавать третьим лицам персональные данные, включая информацию из документов, а также банковские данные. Никому не сообщать коды, которые приходят в СМС. Не поддерживать беседу с незнакомыми людьми. В частности, целесообразно подключить бесплатный определитель номера в онлайн-приложении банка для фильтрации входящих звонков.

При необходимости всю достоверную информацию можно оперативно получить через официальные каналы банка – в ВТБ по номеру 1000. И необходимо помнить, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам с использованием мессенджеров.