Двое дончан получили срок за предложение помощи в передаче взятки за экзамен на права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге вынесли приговор заведующему учебным процессом Неклиновского учебного центра «ДОСААФ» и его 41-летнему знакомому. . Их признали виновными в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ "Обещание и предложение посредничества во взяточничестве". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В суде было установлено, что с ноября 2019 года по декабрь 2020 года осужденные обещали нескольким местным жителям передать взятку правоохранителям за успешную сдачу экзамена на права.

- Приговором суда заведующему учебным процессом центра назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второго фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - отмечается в сообщении.

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На время расследования сотрудники отстранены от службы.