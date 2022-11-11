Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 13:03

В Ростове на улице Жданова обнаружили тело умершего мужчины

Об этом журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщили местные жители
Ангелина СКИБА
Теперь детали случившегося должны выяснять правоохранители

Теперь детали случившегося должны выяснять правоохранители

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 11 ноября, в Ростове-на-Дону на улице Жданова обнаружили тело умершего мужчины. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, погибшему могло быть около 30-40 лет. По всей видимости, он сорвался с одного из окон здания, ближайшего к месту происшествия.

Люди также рассказали, что видели вблизи от места трагедии машину скорой помощи. Теперь, вероятно, детали случившегося должны выяснять сотрудники полиции или следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове водитель иномарки не справилась с управлением и сбила 6-летнего мальчика

Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции (подробности)