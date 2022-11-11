В Ростове на улице Жданова обнаружили тело умершего мужчины

Теперь детали случившегося должны выяснять правоохранители Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 11 ноября, в Ростове-на-Дону на улице Жданова обнаружили тело умершего мужчины. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, погибшему могло быть около 30-40 лет. По всей видимости, он сорвался с одного из окон здания, ближайшего к месту происшествия.

Люди также рассказали, что видели вблизи от места трагедии машину скорой помощи. Теперь, вероятно, детали случившегося должны выяснять сотрудники полиции или следователи.

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Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции (подробности)