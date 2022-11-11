Открывать и пополнять цифровой кошелек с 2023 года можно будет на Платформе Банка России

Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении банка можно будет в режиме реального времени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2022 впервые был представлен прототип сервиса в мобильном приложении ВТБ Онлайн по открытию и пополнению цифрового кошелька на Платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С и С2В. Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении банка можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом – с помощью переводов по QR-коду.

- Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки, – сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в рамках форума.

Банк также продемонстрировал сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам уже в следующем году. Сервис полностью бесшовный и позволяет клиентам совершить покупку через привычное для них банковское приложение.