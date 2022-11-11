В Ростовской области собрали вещи и медикаменты для участников СВО

Гуманитарный сбор будут продолжать. Фото: сайт правительства РО

85 учреждений социального обслуживания Ростовской области передали гуманитарную помощь участникам специальной операции. Об этом сообщают донские власти.

Вещи, медикаменты, нательное белье, средства личной гигиены от всех желающих принимали в рамках акций «Оберег от всех бед», «Защитники Отечества - будьте здоровы!», «Посылка солдату», «Подари тепло», «Письмо солдату».

- Самое важное для нас то, что сделано с теплотой и любовью. Представители старшего поколения, инвалиды, дети в приютах и реабилитационных центрах вязали носки, шарфы, жилеты, шили балаклавы, писали письма, делали пряники и рисунки, - рассказала заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Порядочная.

Добавим, гуманитарный сбор будут продолжать. Следующую партию необходимых вещей военным планируют отправить в преддверии Нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростовской области пожаловались на состояние укрытий

Люди высказались об этом после того, как посмотрели видео из Каменска-Шахтинского (подробности)