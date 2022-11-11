Ростовчанин взорвал машину кредитора и получил 14 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям 105, 167 и 222.1 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Следователи выяснили, что в начале 2018 года он незаконно купил и перевез взрывное устройство, которое после переделки хранил у себя. Ростовчанин собирался устроить взрыв, чтобы избавиться от кредитора и не возвращать заемные денежные средства. Он положил взрывчатку под машину потерпевшего, а свободный конец капроновой лески привязал к ручке водительской двери, чтобы взрыв сработал при открывании.

В марте 2018 года потерпевший подошел к своему автомобилю, открыл водительскую дверь автомобиля и взрывчатка сработала. В результате взрыва мужчина получил травмы, автомобиль был полностью уничтожен, а также механические повреждения получили и стоящие поблизости машины. Потерпевшего госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи, ему успели вовремя оказать медицинскую помощь.

- Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок в два года. Кроме того, ему надо будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

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