Синоптики предупредили ростовчан о надвигающемся штормовом ветре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донские синоптики предупредили местных жителей о возможном усилении ветра. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

- Ветер ночью переменных направлений 2-5 метров в секунду, днём западный и северо-западный 6-11 метров в секунду, по северу порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, - сообщили синоптики.

Ростовчанам напомнили, что не стоит во время сильного ветра парковать машины вблизи сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 12 — 13 ноября: пасмурно, ветрено и до +11 днем.

В Ростовской области в выходные ожидаются дожди и заморозки, шквалистый ветер.