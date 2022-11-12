В Волгодонске в столкновении двух иномарок пострадал 15-летний пешеход. Фото: ГИБДД по РО.

В Волгодонске случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 11 ноября, около половины шестого вечера в районе дома № 611 на улице Гагарина. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti превысил скорость и врезался в попутный Kia Rio под управлением 42-летнего шофера. От сильного удара корейская иномарка по инерции в неуправляемом состоянии поехала вперед и сбила 15-летнего пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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