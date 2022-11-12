В Таганроге на некоторых светофорах увеличат время работы зеленого сигнала. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Таганроге запланировали увеличить время работы зеленого сигнала на некоторых светофорах. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ "Благоустройство".

Речь идет о светофорах, которые располагаются на пересечениях улицы Чехова и Большого проспекта, улицы Морозова и улицы Дзержинского, а также улицы Сызранова и улицы Сергея Шило.

- Длительность фазы зеленого сигнала данных светофоров будет увеличена на три секунды, - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с 15 ноября.

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