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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 7:33

Замначальника отдела по борьбе с коррупцией таганрогского МВД арестовали за взяточничество

Под стражей ему предстоит провести два месяца
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Замначальника отдела по борьбе с коррупцией таганрогского МВД арестовали за взяточничество.

Замначальника отдела по борьбе с коррупцией таганрогского МВД арестовали за взяточничество.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове арестовали заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией таганрогского управления МВД. Решение было принято Ленинским районным судом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

- 9 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в посредничестве в передаче взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ. Теперь ему предстоит провести под стражей два месяца. В СИЗО он будет находиться до 7 января включительно.

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На крупной взятке попались двое полицейских из Ростова.

На время расследования сотрудники отстранены от службы.