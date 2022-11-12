Замначальника отдела по борьбе с коррупцией таганрогского МВД арестовали за взяточничество.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове арестовали заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией таганрогского управления МВД. Решение было принято Ленинским районным судом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
- 9 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.
Мужчину подозревают в посредничестве в передаче взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ. Теперь ему предстоит провести под стражей два месяца. В СИЗО он будет находиться до 7 января включительно.
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На время расследования сотрудники отстранены от службы.