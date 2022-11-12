В Морозовске лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля. Фото: ГИБДД по РО.

В Морозовске случилась авария с участием двух отечественных автомобилей. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 11 ноября, около десяти часов вечера на ул. Ворошилова. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", будучи в нетрезвом состоянии, поворачивал на перекрестке налево, выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-2109" под управлением 22-летнего шофера.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ГИБДД отправили водителя "ВАЗ-2110" на медицинское освидетельствование, а затем составили на него административные протоколы сразу по пяти статьям. Также по двум статьям к административной ответственности был привлечен и пострадавший водитель "ВАЗ-2109".

В результате аварии пострадала также 16-летняя пассажирка "ВАЗ-2109", которая ехала на переднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи госпитализировали пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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