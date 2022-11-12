В Ростовской области сократилось число наркоманов. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в 2022 году сократилось число наркоманов. Теперь на наркологическом учете состоит на три процента меньше дончан. Такую статистику на заседании антинаркотической комиссии Родионово-Несветайского района озвучил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

В ходе мероприятия были рассмотрены результаты работы правоохранителей в сфере противодействия наркомании и пресечения распространения наркотиков в 2022 году. Участники заседания также обсудили результаты работы по выявлению и уничтожению наркосодержащей растительности на территории района. Власти утвердили план для борьбы с наркотиками на 2023 год.

- Профилактика наркомании в районе проводится на системной основе, реализуется муниципальная антинаркотическая подпрограмма, - отмечалось на заседании.

Власти уверены, что для борьбы в первую очередь необходимо усилить профилактические меры в образовательных организациях и подростково-молодежной среде. Молодежь должна четко знать, что необходимо не только не употреблять наркотики, но и не участвовать в их распространении.

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Число состоящих на учете тоже идет на убыль.