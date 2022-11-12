В Азове короткое замыкание едва не спалило торговую точку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Азове едва не загорелся торговый ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в субботу, 12 ноября, около половины десятого утра на улице Макаровского в районе дома № 2А. Почувствовав запах гари вблизи торговой точки, очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.
Прибывшие огнеборцы установили, что произошло лишь короткое замыкание.
- Короткое замыкание без последующего горения - резюмировали в МЧС.
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