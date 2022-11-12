Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 ноября 2022 11:08

В Азове короткое замыкание едва не спалило торговую точку

К месту происшествия прибыл пожарный расчет
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Азове короткое замыкание едва не спалило торговую точку.

В Азове короткое замыкание едва не спалило торговую точку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове едва не загорелся торговый ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 12 ноября, около половины десятого утра на улице Макаровского в районе дома № 2А. Почувствовав запах гари вблизи торговой точки, очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

Прибывшие огнеборцы установили, что произошло лишь короткое замыкание.

- Короткое замыкание без последующего горения - резюмировали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Короткое замыкание стало причиной пожара в магазине в Зерноградском районе.

Огонь охватил 80 квадратных метров помещения.