В Азове короткое замыкание едва не спалило торговую точку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове едва не загорелся торговый ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 12 ноября, около половины десятого утра на улице Макаровского в районе дома № 2А. Почувствовав запах гари вблизи торговой точки, очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

Прибывшие огнеборцы установили, что произошло лишь короткое замыкание.

- Короткое замыкание без последующего горения - резюмировали в МЧС.

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