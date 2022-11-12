Ростовчанам анонсировали новые массовые отключения света с 14 по 18 ноября

Новые отключения света ждут ростовчан на предстоящей неделе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На предстоящей неделе ростовчан ожидают новые массовые отключения света. В период с 14 по 18 ноября без электроэнергии периодически будут оставаться жители сотен домов. Обесточиваниями будут затронуты практически все районы города. Электроприборами горожане не смогут воспользоваться на протяжении нескольких часов.

Ростовские энергетики предупредили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 14 ноября, с 9 до 15 часов света не будет на ул. Б. Садовая 52-64; ул. Социалистическая 60, 65-79; ул. Шаумяна 43-51, 66, 70, 76; пер. Соборный 21, 30; просп. Буденновский 26/57.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Новостроевская 91-151, 108-158; пер. Конный 45, 52-54, пер. Кр. Звезды 47-65, 54-68; пер. Ударников 47-69, 56-74; пер. Молочный 71-81; ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13; пер. Красногорский 1-23, 2-28; ул. Подгорная 54; пер. ОГПУ 2-6, 15-19; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205, 174-198; ул. Мичуринская 203-215; ул. Калининградская 1-5; 4.

Во вторник, 15 ноября, с 9 до 15 часов отключения ждут жителей ул. Красноармейская 1Б; пер. Доломановский 53, 53а; пер. Гвардейский 2/51.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. 28 линия 13; пл. Толстого 19/2; ул. В. Черевичкина 9/9; ул. Портовая 366, 370, 372, 372б/27б; ул. Магнитогорская 99В/19, 132-174, 71-99; пер. 3-й Поселковый 25-31, 38-40; ул. 2-я Володарского 237-289; ул. Кузнечная 161-271, 240-244; ул. Судостроительная 41-43, 34-40; пер. Аэроклубовский 40-48, 41-47.

С 10 до 16 часов электричество отключат на ул. Восточная 2-20, 9-13; просп. Кировский 88-90.

В среду, 16 ноября, с 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Малюгиной 210-214, 225-227; ул. Филимоновская 174-182; посп.Чехова 94-96; 87-97; просп. Соколова 53.

С 9 до 17 часов обесточивания запланированы на ул. Урожайная 2, 4/82; просп. Шолохова 173; ул. Новолесная 4/1, 4/2, 5; пер. Суздальский 17, 19; пер. Самарский 1-15, 2-22; ул. Славинская 1-7, 10-14; ул. Татарская 64-70, 63-69; ул. Касторная 2-30, 1-29; ул. 1-я Киргизская 140-168, 99-114; 2-я Киргизская 98-110, 129-151; пер. Мезенский 2-16, 79-79а; ул. Грисенко 8/62; ул. Лихачёва 7; просп. Буденновский 72/А, 74, 74/Б, 92/А; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213.

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. 30-летия Октября 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2.

В четверг, 17 ноября, с 9 до 12 часов свет будет отключен на ул. Калинина 23, 25А, 25Г, 32А, 1-31; ул. 2-я Кольцевая 95-109, 92-102; ул. 3-я Кольцевая 76-92, 92/36, 89-101; ул. 4-я Кольцевая 43-61 38-62; ул. 3-я Баррикадная 24.

С 9 до 15 часов отключения электричества ожидают жителей ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-215; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193.

С 9 до 17 часов электроэнергию отключат на ул. Глинки 95, 96; Днепропетровская 2/3, 4/96; 20 лет Октября 79, 79/2; ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 91-119.

С 11 до 14 часов электричества не будет на просп. Семашко 21/60; ул. Московскя 54; ул. Станиславского 54, 60, 69.

В пятницу, 18 ноября, с 9 до 12 часов останутся без света жители ул. Содружества 391; ул. 339 Стрелковой Дивизии 3А, 5/60, 5/60Б; ул. Зорге 60/1, 60/2, 60Б.

С 9 до 16 часов не будет света на ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

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