В 2022 году в Ростовской области оказали помощь почти трем тысячам дончан

В 2022 году в Ростовской области оказали помощь более трем тысячам дончан. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в 2022 году помощь получили более трех тысяч потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Кроме того, по телефону горячей линии департамента и сервиса «Чат-бот юрист» консультацию получили более 1200 дончан.

На прошедшей региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» прозвучало, что общественные приемные помогли урегулировать во внесудебном порядке споры на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Также отмечалось, что мэрии городов и районов Дона проконсультировали более 40 тысяч местных жителей.

- Важно отметить, что в данном вопросе мы стали флагманами среди других субъектов Российской Федерации, первыми в далеком 2008 году приняв программу по защите прав потребителей, - подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. - На сегодняшний день Ростовская область входит в тройку регионов-лидеров по уровню защищенности прав потребителей.

Виктор Гончаров также обратил внимание и на существующую проблему. Она заключается в том, что сейчас есть множество приложений, которые позволяют проводить финансовые операции не выходя из дома. А это увеличивает риск быть обманутым. Сумма ущерба уже на данный момент довольно большая. Во избежание новых обманов необходимо уделить особое внимание информированию и просвещению граждан касаемо подобных вопросов

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