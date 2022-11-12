Жителей Новочеркасска напугали громкие звуки. Фото: "Новочеркасск Подслушано".

Громкие звуки напугали жителей поселка под Новочеркасском. Такие сообщения появились в одном из городских пабликов в социальной сети.

Люди написали, что слышали странные звуки и видели подозрительные вспышки.

- Кто знает, почему небо сверкает разными цветами? Это не гроза точно, - написал автор поста.

При этом другие пользователи пояснили, что поблизости проходили сварочные работы. Они отметили, что этот процесс и мог стать причиной звуков и вспышек.

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