Ростовчане через суд потребовали изменить маршрут Западной хорды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовчане обратились в суд с требованием изменить маршрут прохождения Западной хорды. Об этом сообщает издание "Наше время".

В донской столице 9 ноября прошли предварительные слушания по иску который подали жители микрорайона № 10 Железнодорожного района. Ростовчане потребовали отменить постановление об утверждении маршрута строительства «Западной хорды».

Горожане узнали, что дорогу планировали построить через Кумженскую рощу, но для этого необходимо срубить 5% деревьев и изъять часть земли, находящейся в собственности у ростовчан.

Общественники предложили правительству свой вариант маршрута. Но, по их словам, их инициатива не была одобрена. Ростовчане думают, что причиной для этого служит отстаивание интересов инвестора, так как планируется, что рядом с хордой вскоре появятся три жилых района.

Следующее заседание суда назначено на 30 ноября.

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В создание новой трассы будет вкладываться и частный сектор.