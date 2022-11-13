В центре эпидемиологии ростовчанам расскажут о работе такси и каршеринга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области откроет для горожан тематические «горячие линии». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По ним будут проводиться консультации по услугам такси и каршеринга.

- Специалисты будут отвечать на вопросы жителей с 14 по 25 ноября, - сообщили в ведомстве.

Телефон «горячей линии» в Ростове: 235-19-00.

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