В Мясниковском районе сгорела автомойка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области вспыхнул очередной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 12 ноября, около полудня в селе Крым Мясниковского района. На улице Советской загорелась автомойка. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 200 квадратных метров. Кроме того, огонь уже успел перекинуться на стоящий поблизости КамАЗ. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 12:41, а в 12:59 огонь был уже полностью потушен. Специалисты назвали причиной возгорания короткое замыкание в грузовике.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и 35 единиц техники, - говорится в сообщении.

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Пожарным удалось спасти человека.