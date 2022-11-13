Губернатор Василий Голубев обсудил вопросы сотрудничества с новым генконсулом Армении.
Фото: Правительство РО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на днях встретился с новым генконсулом Армении Левоном Минасяном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Руководитель дипмиссии сообщил главе донского региона о существующих целях и задачах консульства. Также он отметил, что планируется расширить географию влияния. Василий Голубев в свою очередь отметил, что армянская диаспора активно участвует в деловой и общественной жизни области.
- Отношения во всех сферах прошли испытание временем. Есть динамика во внешнеторговом обороте, экспорте и импорте. Хорошая тенденция заметна у малого и среднего бизнеса. Есть потенциал, чтобы развивать связи между муниципалитетами-побратимами. Наша общая задача - сохраняя сложившиеся традиции, развивать новые направления сотрудничества, искать новые решения, - высказал свою точку зрения Василий Голубев.
Глава донского региона считает, что на данном этапе уже возможна промышленная кооперация и гуманитарное взаимодействие, куда входит и студенческий обмен.
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