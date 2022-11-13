В Ростове с 15 ноября временно ограничат движение на проспекте Стачки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове запланировали временно ограничить движение на проспекте Стачки. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения вступят в силу 15 ноября и будут действовать до 20 декабря. Автомобилисты не смогут проехать в районе дома № 352 на проспекте Стачки и в районе пересечения проспекта Стачки и улицы Пескова.

Причиной ограничений станет проведение ремонтных работ.

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