Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 10:57

Ростовские власти закупят шесть новых электросирен

Закупку планируется осуществить до конца 2022 года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовские власти закупят шесть новых электросирен.

Ростовские власти закупят шесть новых электросирен.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове местные власти запланировали приобрести и установить шесть тревожных сирен. Закупку планируется осуществить до конца нынешнего года. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на ростовскую администрацию.

Устройства будут установлены на территориях, "не охваченных звуковым прикрытием электросирен". Конкретные точки для установки сирен пока остаются неизвестными.

Решение о покупке новых устройств было принято после неудавшейся проверки систем оповещения, которая состоялась 9 ноября. После ее проведения многие местные жители написали в социальных сетях, что не слышали звука тревожных сирен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростовской области пожаловались на несрабатывание сигнальных сирен.

В донском правительстве рассказали, что сирены были включены, но не везде сработали.