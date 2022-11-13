Ростовские власти закупят шесть новых электросирен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове местные власти запланировали приобрести и установить шесть тревожных сирен. Закупку планируется осуществить до конца нынешнего года. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на ростовскую администрацию.

Устройства будут установлены на территориях, "не охваченных звуковым прикрытием электросирен". Конкретные точки для установки сирен пока остаются неизвестными.

Решение о покупке новых устройств было принято после неудавшейся проверки систем оповещения, которая состоялась 9 ноября. После ее проведения многие местные жители написали в социальных сетях, что не слышали звука тревожных сирен.

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