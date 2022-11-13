Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 11:49

Донское правительство спрогнозировало рост цен на 15% к концу 2022 года

А население региона сократится на 30,5 тысячи жителей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донское правительство спрогнозировало рост цен на 15% к концу 2022 года.

Донское правительство спрогнозировало рост цен на 15% к концу 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местное правительство опубликовало скорректированный прогноз социально-экономического развития региона.

По версии донского правительства, цены на потребительские продукты в регионе к концу года могут вырасти на 15%. Показатель увеличился в сравнении с прошлым годом.

Также власти предполагают, что численность населения Ростовской области по сравнению с 2021 годом сократится на 30,5 тысячи человек. Количество местных жителей уменьшится до 4,137 миллиона человек.

Кроме того, может вырасти и внутренний региональный продукт. Прогнозируется рост с 1,95 триллиона до 2,23 триллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года в Ростовской области сократилась закупка лифтов на 93%.

Речь идет о лифтах для капитального ремонта в многоэтажках.