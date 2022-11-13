Донское правительство спрогнозировало рост цен на 15% к концу 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местное правительство опубликовало скорректированный прогноз социально-экономического развития региона.

По версии донского правительства, цены на потребительские продукты в регионе к концу года могут вырасти на 15%. Показатель увеличился в сравнении с прошлым годом.

Также власти предполагают, что численность населения Ростовской области по сравнению с 2021 годом сократится на 30,5 тысячи человек. Количество местных жителей уменьшится до 4,137 миллиона человек.

Кроме того, может вырасти и внутренний региональный продукт. Прогнозируется рост с 1,95 триллиона до 2,23 триллиона рублей.

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