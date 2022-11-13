Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, около половины двенадцатого дня на трассе «М.Курган - слобода Большекрепинская - слобода Р.Несветайская». По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Priora превысил скорость, выехал на встречную полосу и съехал в левый кювет, где врезался в электрический столб.

В аварии пострадали сам водитель и трое его пассажиров - две женщины 28 и 60 лет и десятилетний ребенок. К счастью, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило им избежать более серьезных травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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