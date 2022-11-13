В Ростовской области на военных аэродромах оборудуют комнаты для психологической разгрузки. Фото: пресс-служба ЮВО.

В Ростовской области на военных аэродромах появятся комнаты психологической разгрузки. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В настоящее время в регион уже поступили необходимые техсредства для их оборудования. Создание таких комнат должно помочь летному составу поддерживать в порядке психологическое и физическое здоровье. Благодаря этому военнослужащие смогут лучше справляться с учебными и боевыми задачами, а также с несением дежурств.

- Также новейшее оборудование позволит специалистам психологической службы проводить групповые и индивидуальные сеансы психологической разгрузки, чтобы снять эмоциональное напряжение, а также выполнить профилактику и коррекцию стрессовых состояний солдат, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове главному воинскому храму ЮВО передали иконы 12 печерских зодчих.

Их считают первыми строителями на Руси.