В донской столице выкуп земель для расширения улицы Вавилова может продлиться до середины 2023 года . Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростове местных жителей предупредили о том, что выкуп земельных участков для расширения улицы Вавилова может продлиться до середины 2023 года. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на главу департамента автомобильных дорог Дениса Водопьянова.

Такую информацию он озвучил на встрече с инициативной группой жителей микрорайона Суворовский. По словам Дениса Водопьянова, на данный момент удалось выкупить только 40 участков. Еще примерно столько же собственников обратились в суд, так как их не устроила предложенная сумма. А по оставшимся 40 участкам сейчас идет оценка стоимости.

Власти предполагают, что при всем этом выкупить земли удастся только в третьем квартале 2023 года. А рабочая документация по реконструкции улицы будет готова уже ко второму кварталу. Сами работы также планировалось начать в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове улицу Вавилова расширят до четырех полос.

А в микрорайоне Суворовском появятся новые детские сады и школа.