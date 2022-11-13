В Таганроге на три дня ограничат движение на улице Ленина. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге на предстоящей неделе ограничат движение по улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14 по 16 ноября. Причиной будет устройство водоотвода от трамвайной линии. Речь идет о том участке, где пути пересекаются с автомобильной дорогой, а именно на перекрестке улицы Ленина и улицы Дзержинского.

- В связи с этим будет ограничено движение транспорта по одной полосе по нечетной стороне улицы Ленина на пересечении с улицей Дзержинского, - говорится в сообщении.

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Причиной станет проведение ремонтных работ.