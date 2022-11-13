Объявленный банкротом ростовский банк предложил кредиторам отступные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Признанный банкротом "Стелла-банк" предложил кредиторам отступные. В качестве них была предложена дебиторская задолженность. Об этом сообщили на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий банка, предложила кредиторам погасить имеющуюся задолженность имуществом.

В качестве отступного были заявлены права требования к заемщикам кредитной организации. Общая сумма отступных составляет 25,4 миллиона рублей.

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На месте работает следственно-оперативная группа.