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НовостиОбщество13 ноября 2022 18:27

Объявленный банкротом ростовский банк предложил кредиторам отступные

В качестве них была предложена дебиторская задолженность
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Объявленный банкротом ростовский банк предложил кредиторам отступные.

Объявленный банкротом ростовский банк предложил кредиторам отступные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Признанный банкротом "Стелла-банк" предложил кредиторам отступные. В качестве них была предложена дебиторская задолженность. Об этом сообщили на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий банка, предложила кредиторам погасить имеющуюся задолженность имуществом.

В качестве отступного были заявлены права требования к заемщикам кредитной организации. Общая сумма отступных составляет 25,4 миллиона рублей.

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