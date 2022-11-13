На трассе под Ростовом водитель отечественного авто насмерть сбил велосипедиста. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, около половины седьмого вечера на трассе «Новочеркасск - Каменоломни». По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 38-летнего велосипедиста, который ехал по краю дороги без световозвращающих элементов.

Дончанин получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Пострадавший был госпитализирован в больницу.