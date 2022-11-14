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НовостиОбщество14 ноября 2022 4:00

В поселке Темерницком построят школу на тысячу мест

На ее возведение потратят более 1,1 миллиарда рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В поселке Темерницком построят школу на тысячу мест.

В поселке Темерницком построят школу на тысячу мест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Темерницком возведут школу. На ее строительство планируется потратить более 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением образования администрации Азовского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 21 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством школы на тысячу мест в поселке Темерницкий Аксайского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 9 декабря 2024 года.

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