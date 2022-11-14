Отключения света в Ростове-на-Дону 14 ноября 2022 года: свет отключат в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 14 ноября 2022 года: в городе обесточат десятки домов. Электричества не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В понедельник, 14 ноября, с 9 до 15 часов света не будет на ул. Б. Садовая 52-64; ул. Социалистическая 60, 65-79; ул. Шаумяна 43-51, 66, 70, 76; пер. Соборный 21, 30; просп. Буденновский 26/57.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Новостроевская 91-151, 108-158; пер. Конный 45, 52-54, пер. Кр. Звезды 47-65, 54-68; пер. Ударников 47-69, 56-74; пер. Молочный 71-81; ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13; пер. Красногорский 1-23, 2-28; ул. Подгорная 54; пер. ОГПУ 2-6, 15-19; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205, 174-198; ул. Мичуринская 203-215; ул. Калининградская 1-5; 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 11 ноября 2022 года: света не будет на протяжении нескольких часов.

В Ростове на несколько часов отключат свет в разных районах.