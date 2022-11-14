На предстоящей неделе в Ростове ожидается мокрый снег. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове на предстоящей неделе пройдет первый снег. Но он будет не таким, какого всегда с нетерпением ждут ростовчане, а мокрым и быстро растает, оставив после себя лишь грязь. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Ожидать осадков следует ближе к концу недели. Так, в четверг, 17 ноября, в Ростов придут дожди. Уже утром с неба будет накрапывать. Ветер подует с юго-западной стороны со скоростью пять метров в секунду. Воздух в утренние часы прогреется до +7 градусов. А днем ожидается потепление до +10 градусов, ветер сменит направление на западное и скорость его повысится до шести метров в секунду. Вечер обещает быть дождливым, температура воздуха опустится до +5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок в +2...+4 градуса, и в городе уже пройдет дождь со снегом.

В пятницу, 18 ноября, утром и днем также стоит ожидать дождя со снегом, которые при температуре в -1 градус будут постепенно превращаться в гололед. Ветер будет северо-восточным со скоростью три метра в секунду. Вечером и ночью погода будет по-прежнему пасмурной, а температура упадет до -3 градусов. Ветер сменит направление на западное, но скорость его останется прежней.

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В южной части температура не опустится ниже нуля.